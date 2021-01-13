«С чистой головой и сердцем»: Гончар запечатлелась с Телегиным и собачками под цвет пуховиков

Возлюбленная хоккеиста Ивана Телегина бизнесвумен Мария Гончар в Instagram разместила красивый кадр со своим любимым мужчиной. На фотографии они сидят с хоккеистом на фоне леса. Рядом их собачки под цвет их пуховиков. Парочка буквально светится от счастья на совместной фотографии. Видно, что им очень комфортно вдвоем.

«В Новый год с чистой головой и сердцем». Мария Гончар

«Красивая пара. Не обращайте внимания на разговоры. Стройте свою любовь», «Ваня – чемпион. Какие красивые. Счастья, любви и всех благ», «Невероятно красивая пара», — отметили в комментариях пользователи.

больше по теме Мария Гончар запечатлелась с Иваном Телегиным во время застолья в элитном ресторане Бывший муж певицы Пелагеи безумно счастлив на фотографии с новой возлюбленной.

Напомним, что Иван Телегин ради Марии Гончар развелся со своей женой певицей Пелагеей. Как известно, у них с исполнительницей есть совместная дочь Таисия. Интересно, что на протяжении прошлого года Телегин не раз выступал через своего адвоката в СМИ. Он отмечал, что Пелагея не дает ему спокойно общаться с их ребенком. Сама певица говорила, что это неправда. Телегин может в любое время видеться с Таисией.

Смотрите также: