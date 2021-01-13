Гусева в овчинном тулупе и валенках запечатлелась с бывшим мужем Климовой на съемках «Африки»

Картина расскажет о событиях, происходящих в 1943 году в окрестностях Ленинграда.

Актриса Екатерина Гусева в Instagram разместила красивый кадр, который был сделан на съемках картины «Африка». На фотографии она в овчинном тулупе запечатлена с бывшим мужем актрисы Екатерины Климовой Игорем Петренко. Надо сказать, что и Гусева, и Петренко достаточно часто играют в военных фильмах.

На снимке на Гусевой также можно увидеть валенки. Судя по всему, съемки картины проходят в суровых условиях. В полном армейском обмундировании изображен и Игорь Петренко.

«Прекрасные и наши любимые актеры», «Обожаем фильмы с вашим участием», «Катя и Игорь. Удачных вам съемок», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что фильм «Африка» расскажет о событиях, происходящих в окрестностях блокадного Ленинграда суровой зимой 1943 года и о самом тяжелом выборе, который предстоит сделать героям этой истории. Кроме Гусевой и Петренко, в ленте задействованы такие актеры, как Марк Вдовин, Алексей Родионов, Олег Чугунов, Алиса Клагиш.

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