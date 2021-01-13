«Тетя Соня»: младшая дочь Соколова из «Уральских пельменей» побарахталась в снегу у коттеджа отца

Казахская жена юмориста из «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова Ксения Ли в Instagram разместила фото и видеозапись, на которой можно увидеть их трехлетнюю младшую дочь Соню. Ребенок вместе с родительницей вышел на прогулку около семейного коттеджа звезды. При этом девочка побарахталась в снегу.

«Мама, тут наша площадка?» — в какой-то момент спросила трехлетняя девочка и получила от родительницы утвердительный ответ.

«Когда деревья были большими. Мой маленький большой человек тетя Соня». Ксения Ли

«Она у вас просто чудо-чудное», «Какая прелестная девочка. Просто милота», «Фоточка очень красивая», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у «пельменя» Дмитрия Соколова и его казахской супруги трое общих детей. Кроме трехлетней Сони, есть еще восьмилетняя Маша и пятилетний Иван. Кстати, у Соколова есть еще два наследника от первого брака – сын Александр и дочь Анна. Первой женой юмориста была девушка по именит Наталья, с которой он познакомился в студенческом стройотряде.

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