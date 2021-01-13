Падчерица Стаса Михайлова в бикини оседлала надувного единорога и похвасталась красивой грудью

Падчерица музыканта Стаса Михайлова 21-летняя Ева Канчельскис в Instagram поделилась красивым кадром. На фотографии дочь футболиста Андрея Канчельскиса встала на колени на надувном единороге. Руки она подняла вверх. Девушка запечатлена в красивом бикини. Без проблем можно посмотреть ее красивую грудь.

«Сейчас бы на море, но нет. Подготовка к экзаменам и курсовая — вот, что меня ждет на этой неделе. Всем хорошего настроения». Ева Канчельскис

«Очень хороша. Удачи тебе на экзаменах», «Просто красавица. Анатолию Цою невероятно повезло», «Великолепно выглядишь. Так держать», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что падчерица Стаса Михайлова не так давно закрутила роман с музыкантом Анатолием Цоем. Она стала часто появляться на его концертах. При этом Ева Канчельскис успевает еще и хорошо учиться. Она обучается в одном из престижных английских колледжей. Девушка прекрасно знает английский язык. Удивляться этому не стоит. На свет она появилась в 1999 году в шотландском Глазго.

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