«Ксюша, что за вид?»: Бородина в «голом» купальнике сверкнула прелестями фигуры перед мужем

Ксения Бородина была одной из звезд, которые страдали, когда из-за пандемии были закрыты границы с другими странами. Она всегда планирует несколько отпусков. Девушка любит проводить время, как только с мужем Курбаном Омаровым, так и с дочками: Марусей и Теоной. Несмотря на то, что телеведущая все же успела погреться на солнце в Сочи и Турции, после насыщенного работой декабре она улетела на Мальдивы.

Целую неделю Ксения наслаждалась уединением на райском острове. Примечательно, что она уехала на Мальдивы вслед за Ольгой Бузовой. Телеведущая взяла с собой несколько купальников. Почти каждый день девушка устраивала фотосессию на побережье. 12 января Бородина вернулась домой, но перед этим успел устроить романтический ужин на пляже с супругом. На фото она предстала в нюдовом купальнике, который сливался с ее кожей, поэтому звезда выглядела почти «голой». На голове телеведущей был шелковый тюрбан.

Пара позировала у подноса в форме сердца с цветами и шампанским. Курбан обнимал жену, играя бицепсами на солнце.

«Картинка конечно отличается, то что я видела все эти дни и сейчас МКАД. Сторис красивых не ждите, будет все про холод, про дипресуху, про то, как я скучаю по солнцу, которого мне так не хватает в России», — поделилась Ксения.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит 37-летняя звезда. Многие одарили ее комплиментами. «Как же круто так поджариться на отдыхе, скорей бы и мне», «Какие красивые», «Неудачное фото, вы прям голая же», «Ксюша, что за вид? Ужасный купальник», «Фото, как картинка из журнала 70-х годов! Вроде простое, но очень крутое», «Омар вышел лучше», «Головной убор явно лишний», — стали комментировать пост подписчики.

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