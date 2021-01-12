«Как ловко удлинила ноги»: Гагарина в белоснежных мини-шортах подчеркнула загорелые бедра

Полина Гагарина не скрывает, что в ее жизни настали перемены. В ушедшем году она развелась со вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Слухи о проблемах в их отношениях ходили давно. Однако артистка предпочитала не реагировать на сплетни. Причины развода она так и не озвучила. Однако ее несколько раз видели в компании саунд-продюсера Владимира Чиняева. Теперь им приписывают роман, так как они одновременно улетели на Мальдивы.

Вот уже несколько недель Полина нежится на пляже. Она не только загорает, но и проводит время с дочкой Мией, а также сыном Андреем от первого брака. Девушка уже давно занимается спортом, поэтому регулярно хвастается подтянутой фигурой. На велосипеде она катается в мини-платьях, а на ужин ходит в топе и юбке. Но очередной день заставил артистку заскучать. Из-за ливней ей пришлось сидеть на вилле, играя с дочкой весь день.

При этом Гагарина не удержалась и сделала памятное фото. Она предстала в белоснежных мини-шортах с бахромой и леопардовом лифе от купальника. Наряд подчеркнул ее загорелую фигуру. Девушка блеснула не только рельефными бедрами, но и округлой грудью. Купальник казался тесноват для артистки.

«Сегодня целый день льет стеной. Прогуляться невозможно. С Миюшей сыграны все игры, начиная с пряток, карточек , „уроков“, раскрасок, заканчивая мультиками. Сегодня, к сожалению, в большем количестве, чем обычно! Солнышко выходиииии!» — написала звезда.

Поклонники стали активно обсуждать снимок. Одни раскритиковали вид певицы, а другие осыпали ее комплиментами. «Полина красивая очень. Умная, добрая. Один минус — не моя», «Зачем вы всегда на носочках фоткаетесь, чтоб ноги длиннее казались? Будьте естественнее», «Как ловко удлинила ноги», «Ножки стрункой», «Ооох…Ну что за женщина», «Вот это ноги», «Поля, ты же с ребенком, что за вид!» — прокомментировали пост подписчики.

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