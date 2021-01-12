«Впервые на лыжах пошла»: четырехлетняя дочь Сергея Безрукова вышла на прогулку

Актер Сергей Безруков в Instagram разместил красивую запись, на которой его четырехлетняя дочь Маша катается на лыжах. Девочка, надо признать, отлично освоила беговые лыжи. В руках у нее палки.

«Впервые на лыжах пошла. Ох, какая молодец, Маша». Сергей Безруков

«Чемпионка Мария. Молодец малышка», «Здорово, какая умничка», «Ой, как мило Сергей. Она у вас точно станет чемпионкой. А вам отдельное спасибо за ваши замечательные фильмы. Особенно за «Бригаду», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что дочка Маша появилась в семье Сергея Безрукова в 2016 году. Матерью ребенка является жена актера режиссер Анна Матисон. В мае 2018 года супруги сообщили, что в их семье скоро снова будет пополнение. Осенью того же года в звездном семействе на свет появился их общий сын – Степан Безруков. Актер часто выкладывает в Сеть записи со своими наследниками, которых он сильно любит.

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