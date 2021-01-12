Виктория Бекхэм вспомнила момент, когда она решила покинуть Spice Girls

Бывшая звезда эстрады Виктория Бекхэм рассказала о переломном моменте, когда она поняла, что должна покинуть поп-группу Spice Girls. 46-летняя бизнесвумен опубликовала в британском журнале Vogue письмо самой себе в будущее. В нем женщина рассуждает о своей империи моды и о том, какие проблемы принесла пандемия коронавируса, но и о былой музыкальной карьере светская львица не забыла сказать несколько слов.

«Вспомни, как много лет назад ты наблюдала за своим дорогим другом Элтоном Джоном на сцене в Лас-Вегасе, — обращается Виктория к самой себе. — Он исполнил Tiny Dancer, как будто в первый раз, и ты поняла, что это было для него как кислород. Это был момент, изменивший твою жизнь: пение и танцы были для тебя развлечением, но не твоей страстью. В тот день ты начала поиски своей мечты. Пора было перестать быть Spice Girl. Впервые ты рискнула выйти в одиночку, и это было ужасно. Было страшно закрыть главу, которая определяла тебя».

Напомним, Виктория Бекхэм (тогда еще Адамс) была постоянной участницей женской поп-группы Spice Girls весь период ее существования с 1994 по 2001 годы. В 2007-м и 2012-м она участвовала в краткосрочных воссоединениях коллектива, но в 2016-м и в 2019-м певицы выходили на сцену уже без нее. В начале 2000-х она пробовала начать сольную карьеру, но в итоге свернула ее. Настоящей страстью Виктории оказался дизайн одежды.

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