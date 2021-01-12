«Саша — балерина»: Трусова провела балетную тренировку в зале

На ролике можно увидеть, как фигуристка в пуантах выполнила несколько элементов.

На одной из фанатских страничек в Instagram, посвященных фигурному катанию, появилась забавная запись, на которой фигуристка Александра Трусова выполняет в пуантах элементы из балета под руководством своего тренера. Надо отметить, что балетная тренировка неплохо получилась у юной спортсменки.

«Саша – балерина. Кто сказал, что Саша — это только прыжки?» Фанаты Александры Трусовой

«Очень красиво. Саша – молодец», «Нежнятина. Саша – это не только прыжки. Мы уже давно поняли. Она большая молодец», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, на чемпионате России в Челябинске, который проходил в конце декабря 2020 года, 16-летняя Александра Трусова заняла третье место, уступив двум ученицам Этери Тутберидзе, своей бывшей наставницы. Ее смогли опередить только Анна Щербакова и Камила Валиева. Кстати, наставник фигуристки Евгений Плющенко говорил, что его подопечную откровенно «топили» судьи. С оценками он был не согласен.

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