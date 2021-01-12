«Заставляет завидовать»: 51-летняя Лопес в изумрудном купальнике показала свои массивные бедра

Дженнифер Лопес ранее признавалась, что ее дразнили в школе, так как ее фигура была пышной. Певица всегда отличалась округлыми бедрами, которые в итоге помогли ей стать знаменитой. Даже спустя годы ей удается держать себя в форме. Артистка не скрывает, что регулярно ходит в спортзал, где проводит часы на пролет. Компанию часто ей составляет жених Алекс Родригес — бейсболист. Они вместе уже три года и планируют сыграть свадьбу.

На концертах Лопес облачается в капроновые комбинезоны и корсеты, чтобы подчеркнуть выдающиеся формы. Но, как оказалось, даже без специального белья она может похвастаться подтянутой фигурой. В январе она уехала отдыхать с семьей на побережье океана. Певица накануне опубликовала смелое фото с побережья. Она встала на доску для серфинга в изумрудном купальнике с глубоким декольте. Она блеснула не только роскошным бюстом, но и массивными бедрами.

Образ Дженнифер дополнила аксессуарами и фантазийными очками с прозрачным стеклом. Она стояла на доске с веслом в руках. Звезда успела загореть, поэтому показала бронзовую кожу. 51-летняя певица сразила своими формами поклонников и простых людей, лишив многих дара речи.

«Я бы хотела, чтобы моя бабушка так выглядела», «Слишком красивая», «Королева», «Заставляет завидовать», «Как так можно в 51?», «Гром-бедра», «Так некоторые девушки в 25 лет не выглядят», «Просто богиня», «Нет слов», «Отвал челюсти, даже говорить не могу, как хороша», «Правда, словами не передать, как она прекрасна», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: