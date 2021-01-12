Фадеев поздравил с днем рождения маму, которая блистательно исполняет русские и цыганские песни

Продюсер Максим Фадеев в Instagram поздравил с днем рождения свою маму Светлану Петровну. Женщине исполнилось 74 года. Несмотря на уже солидный возраст, родительница Максима Фадеева прекрасно выглядит. Она в отличной форме для своих лет.

«С днем рождения, мама», — подписал красивый кадр продюсер.

«По-настоящему, тебя будет любить только мама. Все остальные остынут к тебе», «С именинницей вас. Маме здоровья и долголетия», «Ваша мама может гордиться таким сыном. Отличное воспитание», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что мама Максима Фадеева известный в Кургане музыкальный руководитель во Дворце культуры строителей. Она прекрасно исполняет русские и цыганские песни и романсы. А вот отец продюсера, к сожалению, уже ушел из жизни. Александр Иванович скончался в марте 2016 года. Он – композитор, заслуженный деятель искусств. Автор музыки более чем к двадцати спектаклям Курганского и Шадринского драматических театров.

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