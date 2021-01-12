Елена Ильиных блеснула грудью в купальнике на фото с сыном и мужем из американской Флориды

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года по фигурному катанию Елена Ильиных в Instagram разместила красивый кадр, который был сделан во время ее отдыха с семьей в американской Флориде. На фотографии звезда запечатлена со своим сыном Миром и отцом ребенка – артистом балета Сергеем Полуниным.

На фигуристке можно увидеть симпатичный купальник, который не скрывает формы олимпийской чемпионки. Надо сказать, что вся семья счастлива вместе. Ребенок звезд заметно подрос за последнее время, хотя, судя по всему, еще не очень хорошо стоит на ногах. Заботливый отец поддерживает наследника.

«Красивые и счастливые. Наши любимки», «Какая прелесть. Очень сладкий малыш», «Мамочкин сын. Прекрасная семья», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что на шоу «Ледниковый период», которое завершилось перед Новым годом, Елена Ильиных каталась в паре с музыкантом Владом Топаловым. Им, к сожалению, не удалось дойти до финала.

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