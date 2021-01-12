Объявившая себя мальчиком дочь Анджелины Джоли стала похожа на девушку

Похоже, история со сменой пола дочери Брэда Питта и Анджелины Джоли закончилась торжеством женственности. Напомним, ранее родная наследница звездной пары по имени Шайло заявила, что чувствует себя парнем. Она носила короткую стрижку, мальчишескую одежду и требовала, чтобы ее называли Джоном. Однако на свежих фотографиях папарацци 14-летнюю девочку-подростка уж точно не спутать с мальчиком.

На днях журналисты подкараулили Анджелину вместе с дочерьми Шайло и Захарой, когда те отправились по магазинам. На снимках видно, что Шайло нарядилась «по-пацански» — в кеды и рваные джинсовые шорты, а за плечи закинула рюкзак, но зато отпустила длинные волосы, собрав их в пучок. Несмотря на небрежный стиль, девочка выглядит очень женственно, ее образ дополняют изящные золотые сережки.

Стоит отметить, что Шайло растет красавицей, как и ее мать. Выбранный стиль только подчеркнул длину ее ног. С такой внешностью прикидываться мальчиком все сложнее. Ждем, когда наследница звезд окончательно сдастся и выйдет в свет в платье.

Напомним, что разведенные почти два года назад Джоли и Питт до сих пор судятся за право опеки над детьми. Пятеро несовершеннолетних наследников актерской пары сейчас живут с матерью, но отец имеет право их навещать. Анджелина же хочет лишить бывшего мужа этой возможности.

Смотрите также: