«Безумно горячая без пуш-ап!»: Рудова в лимонном бикини подразнила фанатов пышной грудью

Наталья Рудова признавалась, что не может жить без моря и солнца. Звезда сериала «Татьянин День» несколько раз в год ездит на дорогостоящие курорты. На этот раз она отправилась в Дубай со своей подругой Анастасией Решетовой. Они прилетели в Арабские Эмираты на частном самолете. Пока Настя проводит время с сыном Ратмиром и Тимати, актриса наслаждается отдыхом в одиночестве, снимая себя на камеру.

37-летняя Рудова тщательно следит за фигурой. Она занимается спортом, а вот за питанием следит не всегда. Во время карантина девушка постоянно устраивала себе тренировки и теперь похвасталась результатом. На новых кадрах актриса позировала в лимонном бикини. Купальник подчеркнул ее пышную грудь и прокачанный пресс с пирсингом в пупке. Наталья принимала соблазнительные позы в бассейне.

Потом она опубликовала видео, где заныривает в воду. Лиф облегал ее грудь, едва прикрывая интимные части тела. Безупречная фигура звезды вызвала зависть даже у ее коллег по шоу-бизнесу.

«Огонь», — заявила Ольга Бузова. «Фигура», — Присоединилась Рита Дакота. «Пресс огонь! Я свой потеряла на праздниках», — призналась Алена Водонаева. «Хватит меня дразнить, я же не железный», «Это носики ежиков торчат пол лифом», «Безумно горячая без пуш-ап!», «Бузова плачет в углу», Такая грудь и при этом еще и плоский живот на зависть, отвал челюсти«, «Мамасита», — прокомментировали пост подписчики.

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