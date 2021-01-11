«И так больше не будет»: Седокова в платье-сорочке засветила пышные бедра в объятиях мужа

Анна Седокова в свое время выступала в группе «ВИА Гра», но потом стала строить сольную карьеру. Эффектная внешность всегда притягивала к ней мужчин, но счастье в личной жизни она обрела не так давно. Молодо теннисист Янис Тимма взял в жены певицу с тремя детьми от трех разных мужчин. У нее подрастают дочки Алина и Моника, а также сын Гектор. После последних родов она не смогла вернуться в форму, но ее фигура теперь еще больше нравится многим ее фанатам.

Многодетная мама никогда не стеснялась оголяться на публике. В последние годы она регулярно выставляла на показ свои снимки в бикини, а на светских мероприятиях порой появлялась в очень смелых платьях. Муж поддерживал певицу и порой позировал с ней на пикантных кадрах. Но похоже, что теперь Анна намерена реже хвастаться своими прелестями.

После новогодних каникул она сообщила, что будет менее открытой. При этом напоследок звезда опубликовала фото, на котором предстала в воде в объятиях мужа. Тонкое платье-сорочка цвета фуксия облегало пышный бюст артистки и позволило обнажить аппетитные бедра. Тимма рукой страстно сжал ее. Примечательно, что артиста была без нижнего белья.

«Мне больше не хочется. Делиться со всеми. Хочется со своими. Хочу по запросу, не тем кто проходил мимо», — заявила она. «И так больше не будет», — подчеркнула девушка. «Та открытая Аня будет постепенно оставаться в прошлом. Я работаю над этим», — добавила Анна.

Комментарии к посту певица отключила, но поклонники стали обсуждать увиденное в фан-аккаунтах. Седоковой удалось сразить мужчин своими сочными формами. При этом многие расстроились, что она меняет концепцию своего Instagram. «Аня, какие формы», «У Яниса даже ладошки не хватило», «Аня, вот срам. Правильно, хватит этого», «Так жалко, ты просто жаркая бамбина», «Как же можно быть тако красивой», «Кардашьян отдыхает», — стали писать пользователи Сети.

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