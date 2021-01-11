Наталья Водянова в брюках кюлотах и свитере сняла видео с 13-летним сыном в домашней обстановке

Наталья Водянова знаменита не только как модель, но и как мама. Девушка в первом браке с британском аристократом родила троих детей — Лукаса, Неву и Виктора. От нынешнего избранника Антуана Арно у нее подрастает еще двое сыновей — Максим и Роман. Она любит проводить время с семьей, поэтому всегда посвящает наследникам выходные. А вот будни девушки наполнены деловыми поездками и встречами.

Если в декабре Наталья свозила старших детей в Россию, устроив им запоминающееся путешествие, то весь январь они провели дома в Париже. Модель была рада домашним посиделкам. Для своих наследников она позвала домой даже Деда Мороза. Гость в сказочном наряде вручил подарки и пообщался с малышами. А вот 11 января Водянова сняла видео со своим младшим сыном от первого брака, Виктором.

13-летний мальчик обожает кубик Рубика и ловко собирает головоломку за доли секунды. Модель решила вместе с ним показать, как это делать. Девушка предстала в свитере и брюками кюлотами цвета кофе на бархатном диване ультрамаринового цвета. Она под надзором наследника собрала кубик Рубика. Наталья была очень эмоциональна, так как редко снимает такие видео с наследниками.

«Натали, какая вы молодец», «Какие милые», «Дома у вас очень стильно», «Как ваш костюм сочетается с диваном», «Виктор очень крутой мальчик», «Вот это мозги развиты, у вас другого ребенка быть не могло», «Как же вы восхищаете», «Ваша искренность покоряет», «Никогда не понимала, как его вообще собрать можно», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

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