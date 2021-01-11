Лобода, Бузова и другие звезды поздравили на видео читателей Teleprogramma.pro с Новым годом!
Видео
Как Виктория и Антон Макарские наряжают елку в стиле советского шика
Видео

Меган Маркл отказалась от идеи получить гражданство Великобритании

Для получения паспорта королевства ей нужно было прожить там не менее трех лет.

Меган Маркл отказалась от идеи получить гражданство Великобритании
Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Во время свадьбы Гарри и Меган, которая состоялась весной 2018 года, представитель герцогини рассказывал, что она планирует получить гражданство Великобритании и при этом сохранить американское. Теперь же The Telegraph сообщает, что экс-актриса отказалась от этих планов.

Для того чтобы получить паспорт гражданина Великобритании, Меган пришлось бы прожить в королевстве не менее трех лет. Известно, что Маркл переехала в Лондон в ноябре 2017 года, поэтому ей пришлось бы прожить там как минимум до осени 2020 года.

Сейчас Гарри и Меган сейчас живут в Калифорнии, где летом прошлого года купили свой дом. Источник, близкий к паре, рассказал, что герцоги Сассекские не сожалеют о своем решении уйти от королевской жизни.

Смотрите также:

Тэги

Меган МарклМеган Маркл и принц ГарриМеган Маркл переездМеган Маркл последние новостиМеган Маркл сегодня