Меган Маркл отказалась от идеи получить гражданство Великобритании

Для получения паспорта королевства ей нужно было прожить там не менее трех лет.

Во время свадьбы Гарри и Меган, которая состоялась весной 2018 года, представитель герцогини рассказывал, что она планирует получить гражданство Великобритании и при этом сохранить американское. Теперь же The Telegraph сообщает, что экс-актриса отказалась от этих планов.

Для того чтобы получить паспорт гражданина Великобритании, Меган пришлось бы прожить в королевстве не менее трех лет. Известно, что Маркл переехала в Лондон в ноябре 2017 года, поэтому ей пришлось бы прожить там как минимум до осени 2020 года.

Сейчас Гарри и Меган сейчас живут в Калифорнии, где летом прошлого года купили свой дом. Источник, близкий к паре, рассказал, что герцоги Сассекские не сожалеют о своем решении уйти от королевской жизни.

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