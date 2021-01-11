«Чертовски хороша!»: Полина Гагарина в белоснежном мини-платье обнажила рельефные ножки

Полина Гагарина всегда старалась скрывать личную жизнь от общественности. После развода с перым мужем Петром Кисловым она вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова. Они прожили вместе шесть лет. Долго ходили слухи о разладе в семье, но лишь после карантина стало известно, что супруги расстались, а в конце года артистка подала на развод. Она собиралась мирно разойтись с мужем, но перед отпуском у нее возникли сложности, так как Исхаков потребовал объяснений, с кем летит его трехлетняя дочка Мия и куда. Он узнал, что Гагарину будет сопровождать мужчина.

Певица все же смогла улететь на Мальдивы. По слухам, компанию ей составляет саунд-продюсером Владимир Чиняев. Их видели вместе еще летом, в теперь он тоже делится кадрами с островов. Поклонники стали замечать, что артистка выглядит счастливой и даже заподозрили, что наряжается она для нового избранника. Накануне артистка поделилась кадрами, на которых сначала позировала на пляже, а потом в джунглях.

Полина предстала в тонком белом мини-платье с цветочным принтом. Наряд подчеркнул ее бронзовый загар и позволил блеснуть рельефными ножками.

«Все оттенки голубого или знойные джунгли?» — написала она.

Поклонники были сражены тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. «Влюбленную девушку видно сразу», «Чертовски хороша!», «Знойная красотка», «Очень загадочная секси-леди на велосипеде», «Шикарный вид», «Ох, влюбленная и красивая», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: