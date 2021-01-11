Нарушители правил: Кейт Миддлтон и принц Уильям игнорировали королевский протокол

Во время путешествий герцоги Кембриджские не должны брать с собой детей.

На днях Кейт Миддлтон отметила свой 39-й день рождения. А замуж за принца Уильяма она вышла в 2011 году. За это время у пары родились трое детей — принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта. Выходы в свет герцогов Кембриджских всегда вызывают бурные эмоции у их фанатов. Но, как удалось выяснить Express, иногда они нарушают королевский протокол, которому должны безоговорочно следовать.

Так, например, в путешествия и поездки Кейт и Уильям не должны брать с собой детей. Эти правила предусмотрены на тот случай, если случится авария или какое-либо ЧП. Принц Уильям придерживается такой установки в отношении своего отца — принца Чарльза. Они никогда не путешествуют вместе.

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Оказывается, что будущий король получил разрешение на путешествия с детьми от Елизаветы II еще в 2014 году. Именно тогда пара отправилась в Австралию со своим старшим сыном — принцем Джорджем — в одном самолете. В королевской пресс-службе подтвердили этот факт.

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