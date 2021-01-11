Уикенд с друзьями: Водянова в черном платье-свитере приняла гостей в своем особняке в Париже

Модель решила познакомить своего пса Кофе с четвероногим питомцем друзей. Ей удалось насыщенно провести выходные в приятной компании.

Наталья Водянова с радостью рассказывает о своих поездках, как занимается благотворительностью и посещает светские рауты. В 2020 году ей удалось больше времени посвятить семье из-за пандемии коронавируса. Но из-за ситуации в мире едва не сорвалась свадьба модели с Антуаном Арно. Им пришлось отказаться от пышного торжества, зато пара расписалась в парижской мэрии в присутствии самых близких людей.

Уже девять лет Наталья счастлива в отношениях с французским миллиардером. Они живут в роскошном особняке, куда переехали не так давно. В гости к модели приезжает ее бабушка. Еще недавно девушка с детьми путешествовала по России, но праздники она провела дома. К тому же Водянова сделала подарок наследникам. Теперь у них дома живет щенок по кличке Кофе. Этому обрадовались все, кроме кота Галилео, который раньше был единственным пушистым любимцем в семье.

Обычно выходные девушка посвящает детям: Лукасу, Неве, Виктору, Максиму и Роману. Но на этот раз уикенд она провела с друзьями Константином и Флорианом, которые привели с собой померанского шпица Тедди. Наталья облачилась в черное платье-свитер, чтобы принять гостей. Она устроила фотосессию и наблюдала, как ее щенок резвится с новым другом.

«Счастливого воскресенья с моим милым крестником и его родителями», — шутливо написала хозяйка дома. «Галилео, мальчик, что такое? Еще одна собака у тебя дома, бедный мальчик», — отметила модель, наблюдая за котом.

Также девушка устроила застолье. Она накрыла стол в своем особняке, накормив друзей изысканными блюдами. Водянова смогла насладиться приятным вечером.

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