Семейные кадры: Ляйсан Утяшева подловила Павла Волю с сыном и дочкой на яхте

Ляйсан Утяшева не скрывает, что в ее жизни многое изменилось за последние годы. Она уже восемь лет счастлива в браке с Павлом Волей. При этом она успела подарить ему двоих детей и построить карьеру на телевидении. Теперь многие знают Ляйсан не только как знаменитую художественную гимнастку, но и ведущую шоу «Танцы» на ТНТ. И хоть карьеру в большом спорте она завершила, теперь девушка ведет тренировки с мужем для YouTube-канала.

Обычно у Ляйсан много работы, а также она все чаще стала посещать светские рауты. Новогодние каникулы она любит проводить с семьей в экзотических странах. На этот раз она улетела на Мальдивы, чтобы набраться сил. Как только острова стали открыты для туристов после карантина, звезды сразу облюбовали этот курорт. Там отдыхают также: Ольга Бузова, Ксения Бородина, Дмитрий Тарасов и другие известные персоны.

Накануне Утяшева устроила морскую прогулку на яхте. Она облачилась в топ-бандо и длинную струящуюся юбку Dior. Телеведущая также облачила семилетнего сына Роберта и пятилетнюю дочку Софию в белые толстовки с принтом и шорты. Дети стояли рядом с папой и наслаждались видом. Потом экс-гимнастка устроила романтическую фотосессию с мужем. Они позировали в обнимку на пляже, а также придумали необычные ракурсы для фото.

Некоторые поклонники поразились тому, как выросли дети супругов. Многие считают, что сын очень похож на папу телосложением. А вот лица малышей пара пока показывает крайне редко.

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