«Мои. Разрешение получено»: Валюшкина поделилась редким снимком своих детей от Яцко

Актриса Елена Валюшкина в Instagram поделилась редким снимком своих детей от актера Александра Яцко. На кадре запечатлены 23-летний Василий и 17-летняя Маша. Сестренка нежно прижимается на кадре к своему родному братику.

«Мои. Разрешение получено. Могу выкладывать. И гордиться».

Елена Валюшкина

«Леночка, а дочка очень сильно на тебя похожа. Прямо один в один», «Отличная фотография получилась. Вам есть, чем гордиться», «Замечательные у вас ребята. Дочка просто прелесть», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Елена Валюшкина и Александр Яцко расстались несколько лет назад. Они познакомились в начале девяностых годов, когда вместе работали в Театре Моссовета. Брак распался спустя 20 лет. В последнее время Валюшкина предпочитает путешествовать. О личной жизни она не распространяется, но в то же время отмечает, что у нее все прекрасно. Есть любимый мужчина. А вот Яцко женился на своей новой молодой возлюбленной. У него также все прекрасно в новых отношениях.

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