Александра Солдатова блеснула формами в бассейне с видом на океан во время отдыха

Гимнастка Александра Солдатова в Instagram похвасталась своей неимоверно красивой фигурой в голубом бикини. Звезда на кадрах видеозаписи находится в бассейне. Она нежится в лучах солнца, при этом красиво прогибая спинку. Рядом с ее отелем находится океан. Кругом, надо признать, очень красивая природа. Гимнастка, которой 22 года, безумно хороша собой.

«Давайте немного помечтаем. Где бы вы сейчас хотели оказаться? Теплый чарующий океан или же захватывающие снежные горы? Где угодно, ваши варианты. С удовольствием почитаю, о чем вы сейчас мечтаете. Точнее, как бы сменили локацию». Александра Солдатова

«Хотелось бы оказаться в твоей компании», «Чарующий океан. Что может быть лучше», «Хорошо там, где нас нет», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Александра Солдатова три раза выигрывала чемпионат мира в командных соревнованиях. Также она побеждала на мировом первенстве в упражнениях с лентой. В декабре 2020 года она объявила о завершении профессиональной карьеры.

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