«Он ушел тихо, во сне»: Васильев показал уникальные фотографии возможного деда Моргенштерна

Не так давно выяснилось, что рэпер может быть сыном историка моды.

Историк моды и телеведущий Александр Васильев в Instagram поделился фотографиями и видеозаписью со своим отцом Александром Павловичем. Это возможный дед рэпера Моргенштерна, который, как известно, может быть сыном телеведущего. Отцу Васильева 11 января исполнилось бы 110 лет.

Как отметил историк моды, его папа был замечательным человеком, большим художником и вечным тружеником. Он оформил около трехсот спектаклей. По словам Васильева, его отец перерисовал всю родню. Только своего сына он писал пять раз. Три портрета хранятся сегодня дома у Александра Васильева, а два находятся в Академии художеств.

«Папы не стало 9 ноября 1990-го года. Инсульт. Он ушел тихо, во сне. Я работал в это время во Флоренции, сестра Наташа, кажется, была в Крыму. Рядом с отцом неотлучно находилась мама».

Александр Васильев

Напомним, что недавно рэпер Моргенштерн пришел на программу «Давай поженимся». В студии выяснилось, что он может быть внебрачным сыном историка моды. Васильев и музыкант действительно чем-то похожи. Особенно на фотографиях из молодости телеведущего.

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