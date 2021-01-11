Дмитрий Шепелев показал семилетнего сына от Жанны Фриске в горнолыжном обмундировании

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram поделился снимком своего семилетнего сына Платона от покойной певицы Жанны Фриске, которая ушла из жизни в 2015 году от рака мозга. На мальчике можно увидеть горнолыжный костюм. Его лицо закрывает шлем и очки. Судя по всему, Платон делает успехи в горнолыжном спорте.

В своем посте телеведущий порассуждал о том, что двухнедельные каникулы – это отстой. Как считает Шепелев, выспаться впрок все равно не получится, как, впрочем, и напиться.

«Оливье и майонез, те что сейчас нависают над ремнем, тоже ведь нам сгонять (или не сгонять). Семью за две недели не соберешь, это ежедневный труд. Ну и не будем забывать, что после таких каникул «раскачиваться» все будут до конца января».

Дмитрий Шепелев

Отметим, что Дмитрий Шепелев не так давно приобрел квартиру в столице. Он живет в новом жилье, где даже есть камин, со своей новой возлюбленной дизайнером Екатериной Тулуповой. У нее есть дочь от предыдущих отношений. Между тем Шепелев не раз подчеркивал, что мечтает о совместном ребенке от Тулуповой.

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