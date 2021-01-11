Анна Кошмал из «Сватов» запечатлелась в красивом купальнике в номере отеля на отдыхе в Египте

Актриса Анна Кошмал в сторис Instagram опубликовала селфи, которое было сделано в номере отеля в Египте, где она сейчас отдыхает со своей семьей. На звезде сериала «Сваты» можно увидеть красивый купальник. Она расположилась на кровати. У 26-летней актрисы, надо признать, великолепная фигура.

Напомним, что в сериале «Сваты» Анна Кошмал сыграла роль Женечки Ковалевой. Это девочка-гот, у которой было свое необычное видение жизненных ценностей и свой странный взгляд на окружающую действительность.

Добавим, что Анну Кошмал можно будет увидеть в седьмой заключительной части сериала. Правда, съемки из-за пандемии коронавируса были заморожены как минимум до лета 2021 года. Кошмал не раз отмечала, что пока сама точно не знает, когда актерам удастся вернуться на съемочную площадку.

Отметим, что в Египте Анна Кошмал отдыхает с сыном Мишей. Ему сейчас два годика.

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