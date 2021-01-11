Гагарина прикрыла соломенной шляпкой лицо мужчины, с которым отдыхает на мальдивском пляже

Певица Полина Гагарина в сторис Instagram частично показала мужчину, с которым проводит время на отдыхе на Мальдивах. При этом она предусмотрительно закрыла его лицо соломенной шляпкой. Видно, что мужчина лежит и нежится на солнышке. Не исключено, что это как раз ее возможный возлюбленный саунд-продюсер Владимир Чиняев. Как известно, звезде приписывают с этим человеком бурный роман.

Отметим, что Полина Гагарина запечатлелась в умопомрачительном белом бикини. «Доброе утро!» — кратко подписала она красивый кадр.

Добавим, что в отпуске на Мальдивах исполнительница находится со своими детьми. Тринадцатилетним сыном Андреем от актера Петра Кислова и трехлетней дочкой Мией от модного фотографа Дмитрия Исхакова.

Напомним, что Исхаков не хотел отпускать общую с Гагариной дочь на отдых. Он говорил, что она тяжело переносит длительные перелеты. Кроме того, фотограф был против, чтобы ребенок летел с малознакомым ему мужчиной. Впрочем, Гагарина нашла способ увезти дочь за границу без разрешения отца ребенка.

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