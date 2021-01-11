«С муничкой»: Дарья Пынзарь в шикарном желтом платье с разрезом показала упругую грудь

Бывшая звезда скандальной телестройки «Дом-2» Дарья Пынзарь в Instagram опубликовала кадр со своего отдыха с мужем во Флориде. На фотографии она запечатлена вместе с мужчиной за столом. Судя по всему, они завтракают в отеле.

При этом на Дарье Пынзарь очень красивое желтое платье с разрезом. Декольте у наряда такое, что можно разглядеть ее упругую грудь. Девушка находится в великолепной форме и очень хорошо выглядит.

«С муничкой», — подписала она снимок.

«Даша называет мужа Сергея муничкой еще со времен «Дома-2». Это такое уменьшительно-ласкательное от слова муж», «При всем моем уважении наряд какой-то вычурный. Попахивает безвкусицей», «Даша шикарная и очень красивая», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что со своим мужем-спортсменом Дарья Пынзарь сблизилась на съемках «Дома-2». У них двое общих сыновей. В 2018 году Пынзарь уехала в Турцию и заявила, что ей очень понравилось в этой стране, в которой она решила жить на постоянной основе.

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