Киркоров собрал за столом звезд, а Бузова улетела на Мальдивы: как звезды провели новогодние каникулы

Многие знаменитости предпочли провожать 2020-й не в России, а на дорогих курортах.

Вот и все, новогодние каникулы остались позади. Как бы ни хотелось продлить выходные хотя бы еще на пару деньков и понежиться с утра в постели, пора окунаться в рабочий ритм. Осталось только предаваться воспоминаниям и пересматривать фото с праздников.

Нашим звездам тоже есть что посмотреть и что вспомнить. Многие из них провели новогодние праздники не в снежной России, а на берегу океана.

Ольга Бузова вместе с возлюбленным Давидом Манукяном отправилась на Мальдивы. Не испугал пару ни коронавирус, ни частично закрытые границы. Возлюбленные провели счастливые две недели на белоснежном берегу и под лучами ласкового солнца. А чтобы миллионной армии подписчиков было не скучно, их радовали яркими кадрами, которым можно только позавидовать.

На отдых укатила и Регина Тодоренко с Владом Топаловым. Сыночка Майкла супруги взяли с собой, чтобы насладился солнцем, посмотрел на экзотических животных и конечно же, накупался.

Пережившая развод в 2020 году Полина Гагарина отметила Новый год в Москве, а 2 января отправилась на Мальдивы в компании детей и нового возлюбленного. Она выбрала один из самых дорогих курортов. Но певица заслужила, прошлый год дался ей сложно. К тому же перед вылетом экс-супруг отказался давать разрешение на вывоз дочки Мии из страны, так что нервов пришлось потратить немало.

Встретить новогоднюю ночь на морском берегу предпочла Алика Смехова с сыновьями.

Одна из самых обсуждаемых пар ушедшего года — Тимати и Анастасия Решетова — встречали Новый год раздельно. Она с сыном в Дубае, а он — в компании мамы, экс-возлюбленной и звездных друзей.

Тимати, Симона, Алена Шишкова приехали в загородный дом к Филиппу Киркорову, где уже сидела за столом звездная компания: Григорий Лепс, Егор Крид, Джиган, Оксана Самойлова и другие знаменитости.

А вот Андрей Малахов после боя курантов предпочел позаботиться о здоровье и отправился с семьей в Швейцарию в элитную клинику, где пройдет программу оздоровления.

Несмотря на то, что граница с данной страной закрыта, на попасть на лечение все же можно. Достаточно получить подтверждение от клиники.

Знаменитая сваха Лариса Гузеева Новый год встречала дома, в Москве. Призналась, что сама себе праздник, но в то же время посетовала: мол, еще год назад была другая жизнь, и она проводила каникулы за границей.

Она бы и в этом году отправилась в далекие края, но предпочитает не искушать судьбу. Телеведущая с самого начала пандемии старается соблюдать все правила безопасности и минимизирует риски заражения себя и окружающих.

А вот в семью Валерии год Быка пришел с пополнением. Ее сын Сеня и сноха Лиана стали родителями. У пары родилась дочка, так что артистка встретила 2021 год в роли бабушки.

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