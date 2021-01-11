Молодая жена Цекало блеснула загорелой грудью внушительных размеров в купальнике на пляже

Жена продюсера Александра Цекало молодая художница Дарина Эрвин в Instagram поделилась красивым снимком с пляжа. На фотографии она стоит в белом купальнике. Без проблем можно разглядеть ее загорелую грудь внушительных размеров. Девушка находится просто в потрясающей форме.

«Если Дороти может постучать каблуками и добраться до Канзаса, то почему я не могу стучать каблуками и добраться до пляжа?»

Дарина Эрвин

«Вы очень красивая. Александру с вами повезло», «Вы невероятная девушка. Удачи вам во всех делах», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что художница Дарина Эрвин и Александр Цекало вместе уже несколько лет. Причем продюсер на 30 лет старше девушки, что, впрочем, не помешало им построить счастливую семью. Дарина Эрвин, за плечами которой есть съемки в голливудских фильмах, не так давно снялась в продолжении картины «Мажор» с актером Павлом Прилучным. Продюсером фильма как раз выступил Цекало.

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