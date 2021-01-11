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«Навестили нашу маму»: Алика Смехова показала первую жену легендарного Атоса

С редактором радио Аллой Смеховой актер развелся еще в семидесятых годах прошлого века.

«Навестили нашу маму»: Алика Смехова показала первую жену легендарного Атоса
Алика Смехова. Фото: Globallookpress.com

Актриса Алика Смехова в Instagram опубликовала снимок со своей старшей сестрой Еленой, которая стала известной писательницей, и мамой Аллой. Надо отметить, что первая жена Вениамина Смехова заметно постарела за последнее время. Правда, удивляться этому не стоит. Женщине уже 80 лет. Кадр сделал внук женщины Леонид — сын Елены.

«С моей сестрой Леночкой навестили нашу маму. А вы навестили своих родителей?»

Алика Смехова

«Вы похожи на маму. И улыбка у вас лучезарная, как и у нее», «Какие вы молодцы. Мама у вас просто светится от счастья», «Алика, у вас прекрасная семья. Здоровья, счастья и любви всем вам», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что легендарный Атос из «Трех мушкетеров» Вениамин Смехов развелся с первой женой еще в семидесятых годах прошлого века. У них две общие дочери. В 1980 году Смехов женился на кандидате искусствоведения, доценте Школы-студии МХАТ киноведе Галине Аксеновой. Во втором браке у него нет детей.

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