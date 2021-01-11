«Ребра всегда просвечивали»: Дайнеко похвасталась идеальной фигурой в бикини на Мальдивах

Как отметила певица, бедра с коленями всегда брали у нее большую часть веса на себя.

Певица Виктория Дайнеко, которая в эти дни проводит свой отпуск на Мальдивах, в Instagram похвасталась своей идеальной фигурой. Звезда, которой сейчас 33 года, надо признать, великолепно выглядит. На снимке она запечатлена в соблазнительном купальнике около подвесной кровати.

«Это фото для тех, кто думает, что я слишком худая. Сколько себя помню, ребра всегда просвечивали, а бедра с коленями брали большую часть веса на себя. Ну и ладно». Виктория Дайнеко

«У вас прекрасная женская фигура», «Богиня. Остальное не важно. Кровать – супер», «Очень вы красивы. Все мы разные и совершенны по-своему», «Фигура просто огонь, Вика. Вы очень стройная», «Невероятная красотка. Так держать!» — отметили в комментариях пользователи.

больше по теме Виктория Дайнеко в бикини прилегла на камешки во время отдыха на Мальдивах Певица разместила в соцсетях пикантный снимок с «райского острова».

Напомним, что Виктория Дайнеко стала победительницей проекта «Фабрика звезд-5». Тогда главной наставницей была Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева.

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