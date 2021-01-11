«Сейчас вам быстро роман припишут»: Исхаков сфотографировался с красавицей Димопулос

Модный фотограф Дмитрий Исхаков в Instagram поделился фотографией с красавицей-брюнеткой украинской певицей Сантой Димопулос. На снимке исполнительница красиво обнимает мужчину. Кадр получился очень романтичным.

«Интересно… Как бы сложилась моя жизнь, не встань я по другую сторону камеры. Не пойму, но что-то не так тут у меня с глазами».

Дмитрий Исхаков

«Сейчас вам быстро роман припишут. И поженят», «Дмитрий, старайтесь не реагировать на негативные отзывы. Вы молодец и все у вас будет хорошо. Я вам искренне этого желаю. И, пожалуйста, не ругайтесь матом, Вам это не идет», «Возможно вы стали бы чьей-то музой. В хорошем смысле, как модель. А так, вы стали мастером. И, по-моему, все неплохо складывается. Чудная дочурка, любимое дело, и лучшее впереди», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Дмитрий Исхаков в конце прошлого года развелся с певицей Полиной Гагариной. У исполнительницы сейчас яркий роман с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым.

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