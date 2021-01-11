«Он прятался от меня»: Тимати запечатлел Крида с маникюром, венком на голове и в розовой кофточке

Как отметил рэпер, его коллега считал, что он его не узнает.

Рэпер Тимати в сторис Instagram высмеял своего друга музыканта Егора Крида. Он заснял его в достаточно странном виде. Крид сидел за столом с маникюром, венком на голове и в розовой кофточке с их общими друзьями. Интересно, что когда Крид увидел Тимати, то смачно выругался. Судя по всему, такой подставы от товарища он не ожидал.

«Шок-контент. Я нашел его. Он прятался от меня. Думал, я не узнаю его по маникюру, венку на голове и розовой кофточке. Я все снял!»

Тимати

Отметим, что Егор Крид и Тимати – давние друзья, которые обожают друг друга подкалывать. К примеру, Крид в последнее время часто смеется над Тимати, который, как когда-то и он сам, решил принять участие в шоу «Холостяк».

Сейчас товарищи находятся на отдыхе в Дубае. Кстати, вместе с ними ка кадрах можно увидеть и еще одного их давнего друга – рэпера Джигана. Музыкант выехал в АОЭ вместе со своей семьей.

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