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«Алина, Ирина и Ляйсан»: фанаты Кабаевой отыскали совместный снимок гимнастки с Утяшевой

На раритетном фото также можно увидеть их давнюю подругу и соперницу Ирину Чащину.

«Алина, Ирина и Ляйсан»: фанаты Кабаевой отыскали совместный снимок гимнастки с Утяшевой
Алина Кабаева. Фото: Globallookpress.com

Поклонники олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой на ее фан-страничке в сторис Instagram опубликовали редкий кадр. На фотографии можно увидеть трех выдающихся российских гимнасток: Алину Кабаеву, Ирину Чащину и Ляйсан Утяшеву. На кадре они о чем-то оживленно беседуют, находясь на соревнованиях.

Алина Кабаева, Ирина Чащина и Ляйсан Утяшева
Алина Кабаева, Ирина Чащина и Ляйсан Утяшева. Фото: instagram.com/alina_kabaeva_fan_club/

«Алина, Ирина и Ляйсан», — подписали кадр фанаты Алины Кабаевой.

Напомним, что Алина Кабаева побеждала на Олимпиаде в 2004 году в греческих Афинах на соревнованиях по художественной гимнастике в многоборье. За четыре года до этого в австралийском Сиднее она стала третьей. На играх 2004 года Ирина Чащина стала второй, расположивших на пьедестале за давней подругой по сборной страны.

Добавим, что Кабаева и Утяшева дружны и после завершения карьеры. К примеру, не так давно жена юмориста Павла Воли рассказывала, что Кабаева часто приходит на могилу ее матери и оставляет цветы.

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