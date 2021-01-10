Виктория Дайнеко в бикини прилегла на камешки во время отдыха на Мальдивах

Певица Виктория Дайнеко в Instagram разместила красивый кадр, на котором она прилегла на камешки во время своего отдыха на Мальдивах. На снимке звезда запечатлена в красивом бикини. Яркая исполнительница нежится на жарком солнышке и наслаждается красотой вокруг себя.

«Вы заметили, что почти все фотографии у меня тут в позе лежа?» — пошутила звезда. Ранее она действительно размещала сразу несколько кадров, на которых сфотографировалась в разных ракурсах.

«В праздники мы в основном лежим и отдыхаем, а в будни будем стоять и работать», «Вика, отлично выглядишь. Просто невероятная красотка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в 2004 году, когда Дайнеко было всего 17 лет, она стала победительницей проекта «Фабрика звезд 5» под руководством Аллы Пугачевой. В качестве главного приза ей досталась квартира в Москве.

В 2015 году Дайнеко вышла замуж за музыканта Дмитрия Клеймана, от которого родила дочь. Впрочем, уже через два года их брак рухнул.

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