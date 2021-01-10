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Наталья Водянова в красном купальнике запечатлелась на лужайке с ребенком на руках

Российская супермодель, надо признать, находится в отличной форме.

Наталья Водянова в красном купальнике запечатлелась на лужайке с ребенком на руках
Наталья Водянова. Фото: Globallookpress.com

Модель Наталья Водянова в сторис Instagram разместила красивый снимок, на котором она запечатлена с ребенком на руках. Судя по всему, на кадре она с младшим сыном Романом на лужайке. Звезда поблагодарила одну из своих подруг за эту фотографию.

Наталья Водянова
Наталья Водянова. Фото: instagram.com/natasupernova/

Надо признать, что звезда находится в великолепной форме. У нее нет ни грамма лишнего веса. Таким параметрам могут позавидовать многие девушки из модельного мира.

Напомним, что Наталья Водянова не нашла счастья в первом браке. Она была замужем за британским аристократом Джастином Портманом. От него она родила трех детей.

Счастье Водянова обрела в своем втором браке с французским бизнесменом Антуаном Арно. От него у нее двое детей: сыновья Максим и Роман. Кстати, модель нередко приезжает в Россию. Она не забывает в том числе и о своей исторической родине – Нижнем Новгороде. Именно в этом городе на берегах Волги в далеком 1982 году она появилась на свет.

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