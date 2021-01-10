«Смело смотреть вперед и идти к общей цели»: муж Марины Кравец запечатлелся с любимой женой

Муж юмористки Марины Кравец Аркадий Водахов в Instagram поделился редкими кадрами со своей любимой женой. На снимках они стоят в обнимку на фоне ночного мегаполиса. При этом видно, что муж и жена без ума друг от друга.

«Смело смотреть вперед и идти к общей цели». Аркадий Водахов

«Удачи вам. Вы большие молодцы», «Выражение лица можно на постер фильма «Прибытие» ставить», «Замечательная у вас пара», «Счастья вам, ребята. Ну и новых творческих побед», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Марина Кравец вышла замуж за Аркадия Водахова в 2013 году. Они вместе учились на филологическом факультете и играли в КВН. Аркадий уже много лет работает продюсером своей супруги и звезды шоу «Камеди Клаб». Отметим, что в прошлом году Марина Кравец родила дочь Веронику от своего мужа. Девочке в апреле исполнится годик. Роды проходили в одной из московских клиник.

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