Дочь Анастасии Волочковой в шикарном платье блеснула роскошным бюстом

Пятнадцатилетняя дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна в Instagram разместила красивый кадр. На фотографии она запечатлена в платье, из-под которого видна ее пышная грудь. Девушка решила поболтать со своими подписчиками.

«Напишите в комменты свой любимый фильм и книгу! Буду рада узнать ваши предпочтения и прокомментировать. Мои любимчики: «Корсиканская авантюра» Питер Мейл и «Лакомство» Мюриель Барбери. «Дьявол носит Прада» (Дэвид Френкель) и «Отряд Самоубийц» (Дэвид Эйер)» Ариадна Волочкова

«Все фильмы с участием Адриано Челентано и Евгения Миронова, Андрея Миронова», «У меня любимая книга «Мастер и Маргарита». А из фильмов я люблю «Исчезнувшую империю», «Москва слезам не верит», «Какой фильм! У Ариадны бюст роскошный! Отлично выглядит. Или это ракурс такой», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анастасия Волочкова родила дочь в 2005 году в браке с бизнесменом Игорем Вдовиным. Через какое-то время с мужчиной она рассталась. При этом дочь Ариадна живет с папой, а не с матерью. Так ей проще добираться до школы.

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