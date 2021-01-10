«Сладкое теплое утро»: Анна Кошмал из «Сватов» показала своего двухлетнего сына Мишу

Актриса Анна Кошмал в Instagram поделилась фотографией, на которой запечатлен ее сын Миша. Двухлетний малыш расположился на плетеном кресле. При этом его лица, к сожалению, не видно. Судя по всему, ребенок сильно чем-то расстроен. Возможно, он просто не хочет просыпаться. Отметим, что сама актриса сейчас находится на отдыхе со своими родными в Шарм-Эль-Шейхе в Египте.
«Сладкое теплое утро», — подписала кадр Анна Кошмал.
«Аня, желаем вам великолепного отдыха и счастливого солнечного дня», «У вас прекрасный отель в Шарме. Мы были в нем прошлой осенью», «Удачи вам Анна. Берегите себя и малыша», — отметили в комментариях пользователи.
Анна Кошмал, которая в сериале «Сваты» сыграла роль Жени Ковалевой, зимой 2017 года вышла замуж. Она не рассказывает о своем избраннике. Впрочем, не так давно она выкладывала снимок мужчины в Сеть, порадовав фанатов и поклонников.