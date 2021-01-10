Восточная красавица: Алина Кабаева появилась перед публикой в зеленом топе и шароварах

Фанаты российской гимнастки Алины Кабаевой в Instagram на ее фан-страничке опубликовали красивую фотографию звезды. На кадре Алина Кабаева запечатлена на соревнованиях. Она в красивом зеленом топе и шароварах. В этом образе Алина Кабаева словно восточная красавица, поражающая своим изяществом и красотой.

«Безусловно, лучшая гимнастка мира», «Алина невероятно выглядит», «Очень хороша собой наша Алинка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алина Кабаева считается одной из самых выдающихся российских гимнасток всех времен. Интересно, что ей с первого раза не удалось выиграть Олимпиаду. В 2000 году на играх в австралийском Сиднее в многоборье она стала только третьей, допустив грубую ошибку.

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А вот через четыре года в греческих Афинах Алина уже не знала себе равных, реабилитировавшись за относительную неудачу. Сегодня гимнастку порой можно увидеть на показательных соревнованиях. Она передает свой богатый опыт молодому поколению.

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