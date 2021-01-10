«Тебе семнадцать лет»: Наталья Штурм показала фото сына, с которым давно не общается

Певица Наталья Штурм в Instagram поздравила своего единственного сына Арсения с днем рождения. Подростку исполнилось 17 лет.

«Фоток много за эти годы, поэтому начала заранее выставлять. Поздравляют же с наступающим Новым годом и Рождеством заранее. Вот и я не утерпела. Ты хоть и не прочтешь, но тебе обязательно передадут. А мне и это за счастье. Люблю тебя моя душа».

Наталья Штурм

Ранее Наталья Штурм в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ разрыдалась и рассказала, что не видела наследника уже несколько лет. Как отмечала исполнительница, отец Арсения Игорь, второй муж Штурм, неправильно выстроил отношения между ней и сыном. Как она говорила, наследник живет с отцом, а ее видеть не хочет.

Сына Наталья Штурм родила в 2004 году от бизнесмена Игоря Павлова. Также у нее есть дочь Елена от первого брака от Сергея Деева, который учился вместе со Штурм в музыкальном училище и работал в Московском театре оперетты.

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