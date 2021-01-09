«А потом в холодную купель»: Смехова со своей кумой Кабо прикрылись веничками в русской бане

Актриса Алика Смехова в Instagram поделилась кадром, на котором она запечатлена со своей давней подругой, коллегой и кумой Ольгой Кабо. Вместе они посетили баню и, судя по всему, хорошенько пропарились. На снимке звезды слегка прикрылись веничками. На голове у них симпатичные белые банные шапочки. Актрисы запечатлены неизвестным фотографом в легких халатиках.

«Что может быть лучше русской бани? Долго париться с веником, а потом в холодную купель и сразу как новенькая. У нас уже добрая банная традиция с моей кумой Ольгой Кабо».

Алика Смехова

«А какие у вас щечки розовые. Словно яблочки наливные», «С легким паром, умницы и красавицы», «Банька – это просто замечательно», «Вы очень хорошо получились на этом кадре. Две русские красавицы», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ольга Кабо является крестной старшего сына Алики Смеховой Артема. Молодому человеку в прошлом году исполнилось 20 лет.

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