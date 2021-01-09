Милана Тюльпанова блеснула пышной грудью в бассейне, удерживая в руках поднос с завтраком

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова в Instagram порадовала своих фанатов красивым снимком. На фотографии она расположилась в бассейне. При этом на ней красивый купальник. Без проблем можно разглядеть ее впечатляющую грудь. Рукой при этом она удерживает поднос, на котором ее завтрак.

«Последнее время мне нравится находить идеи для фоток и воплощать их в жизнь. Но вы бы знали, чего нам это стоило. Немного покажу в сторис. Сегодня, кстати, продолжается розыгрыш призов, поэтому внимательно переслушайте условия конкурса, о которых я рассказала вчера и еще сегодня расскажу разок. Все-таки праздники. Хочется сделать так, чтобы для вас они запомнились».

Милана Тюльпанова

«Какое красивое фото. Вы просто прекрасны», «Шикарная получилась фотография», — отметили в комментариях пользователи.

Милана Тюльпанова, дочь сенатора, и Александр Кержаков сыграли свадьбу в 2015 году. В апреле 2017 года у пары родился сын Артемий. В 2019 году они развелись. Тюльпанова и Кержаков долгое время воевали за сына. Футболист забрал малыша к себе, обвинив Тюльпанову в употреблении наркотиков. В итоге после судебных разбирательств ребенок сейчас живет с мамой.

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