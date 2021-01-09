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Екатерина Солоцинская поделилась редкими кадрами Дмитрия Пескова с маленькой дочкой Лизой

Бывшая жена пресс-секретаря президента России поздравила их общую наследницу с 23-летием.

Екатерина Солоцинская поделилась редкими кадрами Дмитрия Пескова с маленькой дочкой Лизой
Дмитрий Песков. Фото: Globallookpress.com

Бывшая жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская в сторис Instagram опубликовал серию уникальных кадров из прошлого. На них можно увидеть ее бывшего мужа с их общей дочерью. Отметим, что Лизе Песковой исполнилось 23 года.

Дмитрий Песков с дочкой
Дмитрий Песков с дочкой. Фото: instagram.com/ekaterina_solotsinskaya/

На кадрах Дмитрий Песков показан любящим отцом. На одном из снимков он запечатлен с дочкой буквально практически сразу после ее рождения, на другом он читает вместе с ней книгу, на третьем держит за руку на отдыхе.

Дмитрий Песков с дочкой
Дмитрий Песков с дочкой. Фото: instagram.com/ekaterina_solotsinskaya/

Напомним, что Дмитрий Песков и Екатерина Солоцинская расстались в 2012 году. Вскоре женщина уехала жить во Францию. В Европе она занялась благотворительностью. Сейчас Екатерина встречается с юристом Андреем Григорьевым.

Дмитрий Песков с дочкой
Дмитрий Песков с дочкой. Фото: instagram.com/ekaterina_solotsinskaya/

Дмитрий Песков со своей стороны уже много лет счастлив в браке с фигуристкой Татьяной Навкой. У них есть общая дочь Надя. Она появилась на свет в августе 2014 года.

Дмитрий Песков с дочкой
Дмитрий Песков с дочкой. Фото: instagram.com/ekaterina_solotsinskaya/
Дмитрий Песков с семьей
Дмитрий Песков с семьей. Фото: instagram.com/ekaterina_solotsinskaya/

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Тэги

Дмитрий ПесковЕкатерина СолоцинскаяЕлизавета ПесковаТатьяна НавкаФранция