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Саша Черно из «Дома-2» похвасталась перед поклонниками своей выдающейся грудью

Звезда скандальной телестройки пообщалась со своими подписчиками.

Саша Черно из «Дома-2» похвасталась перед поклонниками своей выдающейся грудью
Саша Черно. Фото: instagram.com/sasha_cherno93_official/

Звезда скандального проекта «Дом-2» Саша Черно в сторис Instagram поделилась кадром, на котором можно увидеть ее выдающуюся грудь. Надо признать, что формы бывшей участницы телестройки впечатляют. Звезда рассказала, как она худела после рождения сына Стефана.

Саша Черно
Саша Черно. Фото: instagram.com/sasha_cherno93_official/

Напомним, что Саша Черно счастлива в браке со своим мужем также бывшим участником телестройки Иосифом Оганесяном. Из шоу «Дом-2» они ушли еще до объявления о закрытии проекта на канале ТНТ. Звезды решили больше внимания уделять своему наследнику.

Добавим, сейчас идут активные переговоры, на какой платформе в будущем будет существовать проект «Дом-2». Пока желающих приобрести его не находится.

Шоу «Дом-2» выходило на канале ТНТ с 2004 года. В последние годы рейтинги у проекта стали падать. Оплачивать услуги большой команды стало просто невыгодно. В то же время у проекта остается достаточно большая армия поклонников, которые ждут, где обретет «новый дом» шоу.

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