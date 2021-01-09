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Милота дня: дочь Сергея Безрукова нежно поцеловала братика под перебор на гитаре отца

Актер оригинально поздравил коллег с днем рождения Московского Губернского театра.

Милота дня: дочь Сергея Безрукова нежно поцеловала братика под перебор на гитаре отца
Сергей Безруков. Фото: Globallookpress.com

Актер Сергей Безруков поделился в Instagram видеозаписью со своими детьми. На кадрах можно увидеть, как он сидит на кресле в своей квартире и играет на гитаре. На полу расположились его наследники от режиссера Анны Матисон – четырехлетняя дочь Маша и двухлетний сынишка Степан.

В какой-то момент Маша потянулась к братику и нежно поцеловала его в щечку. Запись вела жена Безрукова, которая не удержалась и рассмеялась, увидев такую картину.

«Вот такое доброе утро, дорогие мои хорошие! Каникулы продолжаются. Сегодня день рождения Московского Губернского театра. Всех губернских поздравляю! Театр жив!»

Сергей Безруков

Напомним, что Сергей Безруков женился на Анне Матисон в марте 2016 года. Через несколько месяцев в их семье родилась наследница. Степан появился на свет в ноябре 2018 года. Безруков с женой очень много внимания уделяют своим детям, которых очень сильно любят.

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