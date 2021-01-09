Милота дня: дочь Сергея Безрукова нежно поцеловала братика под перебор на гитаре отца

Актер Сергей Безруков поделился в Instagram видеозаписью со своими детьми. На кадрах можно увидеть, как он сидит на кресле в своей квартире и играет на гитаре. На полу расположились его наследники от режиссера Анны Матисон – четырехлетняя дочь Маша и двухлетний сынишка Степан.

В какой-то момент Маша потянулась к братику и нежно поцеловала его в щечку. Запись вела жена Безрукова, которая не удержалась и рассмеялась, увидев такую картину.

«Вот такое доброе утро, дорогие мои хорошие! Каникулы продолжаются. Сегодня день рождения Московского Губернского театра. Всех губернских поздравляю! Театр жив!» Сергей Безруков

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Напомним, что Сергей Безруков женился на Анне Матисон в марте 2016 года. Через несколько месяцев в их семье родилась наследница. Степан появился на свет в ноябре 2018 года. Безруков с женой очень много внимания уделяют своим детям, которых очень сильно любят.

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