«Теперь моя любимая и самая дорогая фотография»: Асмус показала бывшего тестя Харламова

Актриса Кристина Асмус в сторис Instagram показала, как выглядит ее отец Игорь Львович. На фотографии мужчина запечатлен вместе с ее дочкой от юмориста Гарика Харламова Настей. Шоумену он приходится бывшим тестем. Кадр был сделан на дне рождения девочки, которой исполнилось несколько дней назад семь лет.

«Теперь моя любимая и самая дорогая фотография. Мой папа и дочка». Кристина Асмус

Отметим, что Игорь Львович – счастливый многодетный отец и дед. У него всего четыре дочери.

Напомним, что Кристина Асмус в 2013 году вышла замуж за юмориста и резидента программы «Камеди Клаб» Гарика Харламова. Дочь у них появилась на свет в январе 2014 года. В прошлом году звездная пара неожиданно для многих объявила о расставании. При этом никакой дележки имущества не было. К примеру, Гарик Харламов отписал свой дом на дочь.

Кстати, Харламов также присутствовал на дне рождения дочери. Некоторые фанаты Асмус не поверили, что это правда. Звезда по этому поводу шутила, что она прифотошопила бывшего мужа на совместных кадрах.

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