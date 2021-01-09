Ани Лорак запечатлелась под новогодней елочкой с подросшей дочкой и домашней собачкой

Софии Налчаджиоглу в прошлом году исполнилось девять лет.

Певица Ани Лорак в Instagram поделилась снимками со своей любимой дочкой Софией, которой в прошлом году исполнилось девять лет. Девочка, которая очень сильно похожа на свою звездную мать, держит на кадрах домашнюю пушистую собачку Тошу. Кстати, крестным отцом девочки является поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров.

«В Новый год с любимыми, родными и близкими!» — подписала фотографии украинская певица.

«Прекрасные фотоснимки. София прекрасна и очень похожа на вас», «Какие милые. Софийка просто принцесса», «Мамина дочка. Просто солнышко», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что наследницу Ани Лорак родила от гражданина Турции бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. В начале 2019 года украинская певица официально развелась с мужем. Причем во время бракоразводного процесса выяснилось, что они уже до этого не жили два года. С июня 2019 года Ани Лорак официально встречается с Егором Глебом, саунд-продюсером лейбла Black Star.

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