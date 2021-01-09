«Меньше — значит, больше»: Анастасия Сафонова в элегантной шляпке похвасталась шикарной грудью

Дочь актера Кирилла Сафонова Анастасия, которая уже много лет живет в Америке, в Instagram опубликовала серию красивых фотографий, на которых она запечатлена неизвестным фотографом в красивой элегантной шляпке. При этом можно разглядеть ее шикарную грудь, выглядывающую из-под топа.

«Меньше — значит, больше. За исключением тех случаев, когда дело доходит до любви». Анастасия Сафонова

«Настя, вы очень красивая девушка», «Просто впечатляет, какая вы хорошенькая», «Настя, так держать. Желаем вам уже выйти замуж», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анастасии Сафоновой сейчас 26 лет. Девушка пока не замужем. Она родилась в первом браке Кирилла Сафонова. Вместе с первой женой актер пробыл десять лет и расстался в 2001 году.

В 2010 году Кирилл Сафонов женился на певице Саше Савельевой. Свадьба состоялась в усадьбе Царицыно в Екатерининском зале Оперного дома. В марте 2019 года исполнительница родила от звездного актера сына Леона.

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